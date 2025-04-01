打鼓嶺破大麻種植場拘主腦及女農夫　植物連成品值逾2500萬元

執法部門昨日(3月31日)在打鼓嶺搗破一個大麻種植場，總共檢獲669棵、共重約21公斤的大麻植物，以及約5公斤大麻花收成品，估計市值逾530萬港元。根據估算，該批植物料可生長出大約90公斤大麻成品，市值超過2,000萬港元。

調查人員表示，該部門根據情報及經深入調查，昨日(3月31日)派員突擊搜查坪洋村一幢3層高、總面積超過2,000呎的村屋。經搜查後，警員在屋內1樓及2樓發現5個經改裝的房間，房間放滿以成長速度劃分擺放位置的大麻植物，分別有幼苗區、成長區及熟成區；與此同時，房間內亦安裝了一系統培植大麻用的裝備及設施，例如強力的太陽燈、遮光布、隔熱棉及肥料等。

經初步調查後，警員以涉嫌「栽植大麻植物」及「販運危險藥物」拘捕屋內一名43歲本地女農夫；同一時間，警員亦在元朗區以相同罪名拘捕一名42歲本地男主腦。被捕人士俱報稱無業，現正被扣留調查。他們稍後將會被落案起訴相關罪名，案件將於明日(4月2日)早上在粉嶺法院提堂。

人員指出，今次行動已成功瓦解該個販毒集團，並拘捕主腦及骨幹成員，相信該大麻場在未有任何收割產品流入市場前已被連根拔起。

除此之外，警員曾在現場作出觀察，見到毒販要接駁大量電線，以提供電力予太陽燈等設備使用，此舉很容易令屋內的電力超出最高負荷，引致漏電及火災風險，波及周邊鄰居。執法部門對毒販的自私行為予以嚴厲譴責，呼籲市民如發現居住環境附近傳出不尋常氣味，例如濃烈的青草味；或懷疑任何場所曾被用作販運或儲存毒品，應盡快作出舉報。