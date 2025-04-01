房協新推聚然、峻然今起接受申請　「廿四孝母」為兒子備好首期

香港房屋協會最新推出的資助出售房屋「聚然」及「峻然」今日(4月1日)開始接受申請。早上起已有市民陸續到房協位於大坑的交表處遞交領取申請表，大部分人均表示較心儀位於觀塘安達臣道的「峻然」，有母親更指已為兒子準備好數十萬港元首期「上車」。

位於大坑的房協辦事處外，今早8時半起已設置了收集箱，供市民遞交申請表，早上有數人交表。有市民計劃購買「峻然」，她指是為了還是租樓一族的兒子交表，亦已為兒子準備好數十萬港元的首期，希望兒子日後自行供樓，有能力後再償還。也有與女兒同居的母親表示，因為輪候公屋3年仍未能上樓，希望碰碰運氣直接抽樓，她亦同樣希望購買「峻然」，相信交通配套會在落成後陸續改善。

位於粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣道R2-4用地的「峻然」，合共提供1,604個單位，將於4月1日至4月14日接受申請。兩個項目的售價約為市值7折，「聚然」售價介乎230.7萬至547.1萬港元，平均實用呎價為8,260港元；而「峻然」售價介乎249.7萬至636.7萬港元，平均呎價為8,960港元。