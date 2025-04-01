創明天獎學金表揚26名表現傑出大學生　可獲5至8萬元獎學金

第五屆「創明天獎學金」今日(4月1日)舉行頒獎典禮，今年特別為修讀STEM學科的博士課程學生增設「創明天創科獎學金」，吸引本地14間大專院校超過300名學生申請，創明天獎學金最後選出16名學生得獎，每人獲頒發港幣5萬港元獎學金；創明天創科獎學金則選出10位博士生得獎，每人獲得8萬港元獎學金。

「創明天創科獎學金」得獎學生之一，香港城市大學哲學博士（生物醫學工程）二年級生鄒龍曾在理工大學修畢紡織及服裝系學士和碩士學位，其後再考入城市大學攻讀博士學位，利用對紡織品的知識，投入生物醫療的學術研究上，和團隊設計並推出「3D液體二極管系統」，應用於柔性電子產品上可以透氣及排汗，確保連續監察健康信號的準確性和舒適度，現正進行轉化的工作和測試。

香港大學生物統計及流行病學研究哲學碩士二年級學生羅凱婷則是 「創明天獎學金」得獎者之一，她於大學時修讀統計學，並在新冠疫情期間以統計學的計算算法和機械學習，推算感染和死亡人數，以監控傳染病，幫助政府制訂更精準的醫療政策。另外，她亦是全港僅有10位的藝術及健美體操的國際裁判之一。