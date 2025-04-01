旅客酒店大堂戙高腳超無品　行李篋塞滿巴士輪椅區勁阻人

多個社會現象顯示中港兩地的公民質素有待改善。近日網上流傳照片，有疑似內地女旅客，在酒店大堂赤腳「戙」於梳化上，被網民狠批「冇品」；另有觀眾拍到影片，一輛往上水的巴士上，原本擺放輪椅的位置，被一大堆行李篋霸佔，之後巴士到達東鐵站，該批行李的主人又爭先恐後落車，令人慨嘆「冇品」客無分地域。

現今「舉頭三尺有鏡頭」下，部分市民及旅客仍在公眾地方無視旁人眼光，將公眾地方當成自己家「放飛自我」，一幕幕行為令人「大開眼界」。其中一張網上流傳的照片顯示，一名疑似內地旅客的女士在酒店大堂內，赤腳放在梳化上，姿態悠閒，宛如在自家客廳。此舉在網上引發熱議，部分網民狠批「冇品」，亦有留言將矛頭直指深圳居民赴港「一簽多行」政策，認為重新開放後帶來不少類似行為。

不過，類似情況不只發生在旅客身上，早前另有網上照片顯示，一名疑似機艙服務員在巴士上脫鞋，將雙腳橫跨至前排座位「飛象過河」。然而，該事件卻未引起同等程度的撻伐，令部分網民質疑是否存在雙重標準。

另一段影片則拍攝於一輛開往上水的巴士上，正值繁忙時間，車廂內人頭湧湧。不過，令人側目的並非擠迫的人群，而是下層輪椅停泊處被一大堆行李篋完全霸佔。影片顯示，行李的主人在上水港鐵站爭先恐後下車，估計是準備北上「吃喝玩樂」。網民批評此舉既影響其他乘客，更可能對有需要的輪椅人士造成不便，狠批這些人「完全不顧及他人」。