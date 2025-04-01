三男外僱涉販毒被捕　檢逾廿克冰毒可卡因

澳門發生兩宗販毒案件，涉及三名男外僱。三名外籍男子被捕，他們均對毒品檢測呈陽性，並對當地執法部門調查拒絕合作，案件已移送檢察院偵辦。

首案涉案男子姓Abregana，42歲，菲律賓籍外僱，報稱在氹仔從事裝修工作。案情指，執法人員早前接獲情報，指一名菲律賓籍男子在澳門販毒，隨即鎖定男子身份。上月28日下午5時，在男子中區住所附近將其截獲，人員在其住所內搜出兩包共重17克、黑市價值約56,000澳門元冰毒，以及電子磅、包裝袋等分拆工具。有人對執法部門查問拒絕合作，根據調查所得，涉案男子至少販毒一個月，販賣對象主要是同鄉。

另一宗販毒案件兩名涉案男外僱分別姓Zainal、32歲，姓Edho、27歲，均為印尼籍，報稱清潔員，二人為同事關係，一同居住。執法人員接獲線報，指有人在夜場向市民販賣毒品，隨即鎖定兩名嫌疑人身份。上月27日傍晚6時半，先後在二人中區住所附近將二人截獲，隨後警員在二人住所內發現5小包、共重3.25克，黑市價值約5,500澳門元的毒品可卡因，電子磅、包裝袋等分拆及吸食工具。二人拒絕合作，根據人員掌握資料，二人在澳門販毒至少3個月。