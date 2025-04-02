昂坪360復活節推港漫《牛仔》吸海內外旅客　推$30本地童車票打卡尋蛋

昂坪360除了是本港觀光熱點外，亦持續將本地藝術與旅遊結合，以文化體驗遊吸引更多旅客。今個復活節推出經典本地漫畫《牛仔》主題活動「我的牛仔時代@昂坪360」，將此漫畫配合連串活動，介紹予本地、大灣區及海內外訪客，藉着黃金周的來臨，促進香港藝術及文化產業與國內外舞台接軌。活動期間，訪客可到昂坪市集參與尋蛋遊戲及手繪彩蛋工作坊等連串活動，當中本地小童更有特別車票優惠，只需30港元即可購買來回纜車車票。而市集同時變身漫畫世界，不但設有巨型港漫《牛仔》造型公仔，亦有9位本地藝術家為「牛仔」設計新造型，將香港藝術創作推廣給本地及海外旅客。

由即日起至5月25日，昂坪市集圓形廣場設置「牛仔」復活節主題大型裝置，市民及遊客可以與港漫經典打卡拍照外，更可參與連串復活節特設的親子活動。而在3月28日，昂坪360董事總經理董沛銓聯同參與策劃的《美紙》出版人金成、畫家利志達一同在主題裝置前合影，為長達兩個月的活動劃下序幕。

董沛銓指，今次活動是本地旅遊力量與文化力量的共同加乘，締造近年來本地及海外旅客喜愛的深度體驗旅遊計劃，而活動以經典本地漫畫《牛仔》作為主題，連結新舊創作人，彰顯昂坪360推動本地文化的宗旨。他又指，為配合「一簽多行」赴港旅遊政策，昂坪 360由本年度3月起，與國內知名旅遊業代表國旅(深圳)合作，在深圳舉辦多項推廣活動，吸引不少大灣區訪客購買纜車門票，形容活動不僅成功展示香港旅遊及文化產業的魅力，也鞏固了與深圳合作夥伴的關係。

自去年12月1日起，深圳市戶籍居民恢復「一簽多行」赴港旅遊，適逢黃金周即將來臨，昂坪360與國旅（深圳），在3至4月期間在深圳大型民生社區展開推廣活動，邀請來自羅湖區、福田區、南山區等多個社區的深圳旅客到訪，親身體驗一連串「牛仔」主題活動，感受香港文藝創作。首個國內社區推廣活動在3月22日於羅湖區嘉寶田花園啟動，設置包括互動遊戲區、精美打卡區以及特價銷售區的區域，當日已吸引眾多居民現場購買纜車門票。

一家大細到市集遊覽之時，昂坪360提供多個復活節活動讓市民及遊客參與。當中，於復活節4月18至21日期間，及5月1至5月5日黃金周期間，凡持有小童來回纜車門票，即可免費換領「我的牛仔」尋蛋遊戲卡一張。只要找出4個分佈於昂坪市集的「牛仔」打卡點並集齊蓋印，即可獲得限量「牛仔」聯乘昂坪360復活節主題筆袋或套裝。

除了尋蛋遊戲，訪客亦可於4月18至21日期間，憑即日昂坪360纜車門票參與工作坊，在繪畫導師的指導下，手繪專屬復活彩蛋，在參觀「牛仔」藝術品後，釋放創作靈感。