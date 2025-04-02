柯文哲左腎積水尿管結石　緊急戒護就醫開刀

台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案等被收押至今，近日頻傳出現血尿、嘔吐、腰痛等問題，台北看守所三度戒護就醫，醫院檢查後確認因其左腎積水及左側輸尿管結石需做手術。柯文哲周三（2日）上午7時許抵達台北醫院接受碎石治療，其妻陳佩琪一度稱不知為甚麼開刀，希望了解手術原因、方式、麻醉方式和復原情況。

周二（1日）傳出柯文哲會在衞福部台北醫院接受手術的消息，陳佩琪其後在社交平台上證實，她周二上午也抵達醫院。她受訪指，周二下午2時許接到台北看守所電話，說柯文哲周三要接受泌尿道手術，其他事一概不知道，原定周二下午住院一晚再開刀，但10分鐘後聯絡人又說柯文哲被送回看守所。她本可聽醫生講解病情和麻醉、手術方式，但因丈夫被送回看守所就不用到醫院。

柯文哲周三由看守所人員戒護外醫，抵達醫院後坐在輪椅上被推進去做手術。民眾黨團主任陳智菡發文指，陳佩琪當日詢問醫生後，已了解其病情與相關處置，安心了不少，而主刀醫生是過去柯文哲在台大醫院的同事，亦是這方面的專家。