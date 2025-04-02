被問如何向秘魯推進港大宗商品生態園發展　政府：正在研究

港府去年11月與秘魯簽署《自由貿易協定》，共同投資的錢凱港亦已啟用。有議員關注政府如何運用自貿協定，推進本港大宗商品生態圈發展；亦有議員問及本港如何運用錢凱港新機遇。針對上述關注，當局指政府正在研究。

商務及發展局局長丘應樺今(2日)在立法會回應議員質詢時表示，本港去年和拉丁美洲的貿易總額為1,243億港元，較2023年上升17%。他表示，政府會在雙方已建立的基礎上，推動更緊密經貿關係，為港商可開拓更多機遇。他又指政府會積極探討與更多拉美地區自貿夥伴，締結自貿協定和投資協定。

提出質詢的議員廖長江表示，國家是秘魯銅礦最大的進口國，關注政府如何運用自貿協定，推進本港大宗商品生態圈發展。丘應樺指政府正在研究，當地礦產如何利用香港平台進入國家。

議員陳健波關注本港如何運用錢凱港新機遇，在海運、空運方面，加強與拉丁美洲合作。丘應樺回應稱，政府正在掌握資訊，會進一步研究如何與本港港口配合；航空方面，本港現時沒有直接前往秘魯的航班，會再作研究統籌。

另一議員吳永嘉關注秘魯市場龐大，政府會否考慮在當地成立經貿辦，讓本港商人更容易得到訊息。丘應樺指當地現時有顧問辦事處，會先善用它鞏固市場，會考慮當地經貿、治安、政治等情況，考慮是否設立經貿辦。