黃大仙公屋淪「毒品士多」　拘兩無業漢檢值700萬貨

昨日(4月1日)，海關人員在黃大仙區進行反毒品行動，期間在一公共屋邨截查一名形迹可疑男子，在其手持的行李箱內，檢獲約1.1公斤懷疑霹靂可卡因、1公斤的懷疑可卡因、1500粒懷疑搖頭丸、約100克懷疑搖頭丸粉末及102支懷疑含有大麻油的電子煙，海關人員隨即拘捕該名男子。

其後，關員把該名男子押解至邨內一單位搜查，並在單位內再檢獲129粒懷疑「太空油毒品」煙彈、約5公斤懷疑可卡因、約200克懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑毒品包裝工具。同時，關員在單位內拘捕另一男子。兩名被捕男子分別19歲及54歲，他們俱報稱無業。案中檢獲的毒品總市值約700萬港元。

海關提醒市民，切勿利用公屋單位販毒或進行其他不法行為，若經調查後，有關公屋單位涉及不法罪行，海關會與房屋署作出跟進。若公屋租戶違反租約，有關公屋單位可能會被沒收，後果十分嚴重。海關又呼籲年青人，不法分子試圖美化毒品的名字，把依托咪酯放入煙彈內，向年青人稱是太空油，企圖淡化其禍害，令人沉淪毒海。

本案中，海關人員發現被捕人士利用公屋單位經營「毒品士多」，除了可卡因、搖頭丸、大麻等這些常見的毒品，亦包括新興的太空油毒品。因此年青人應拒絕接觸太空油毒品。