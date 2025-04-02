火炭謀殺案一刀手落網　押返現場重組案情

今年3月16日，一名有黑幫背景、綽號「蛤蟆東」的姓譚(52歲)男子在火炭穗禾路遭兩刀手狂斬致死。消息指，其中一名刀手於案發當日搭乘飛機潛逃泰國，泰國當局接獲香港執法部門及國際刑警通報後，隨即撤銷該男子的居留許可及展開通緝追捕，未幾發現該男子與泰國女友居於芭堤雅一間出租屋，至上周四(3月27日)上午11時把他拘捕扣查。

據悉，被捕人士有黑幫背景，任職拳擊教練，他被押返香港後，今日(4月2日)下午約4時返回事發現場重組案情。被捕人士黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，在兩名押解警員的指示下，仔細講述行兇經過，另有警員從旁舉機全程紀錄。現場所見，警員不斷對疑兇作出指示，包括要求他大聲及清楚交代如何落手、受害人遇襲時所站位置及其面朝方向等，而疑兇表現配合，除了口述之外，亦用手指指示方位，讓警員更了解當時情況。

其後，有警員抱出假人，並向疑兇遞上一把道具刀，要求他重演斬人一幕。疑兇之後揮動道具刀，劈向代表事主的假人，並針對腳部等部位落刀。重演逞兇過程後，警員再向疑兇確認逃走時的細節，過程中以一輛私家車代表當日逃走用之的士，並按疑兇的說法調整車輛的停泊位置和角度，待疑犯交代完跨過路欄逃上的士之經過後，為時約20分鐘的重組案情才宣告結束，疑犯亦由警員押解離開。

消息指，姓譚死者曾為荃灣和勝和黑幫成員，近年「過底」14K跟隨北角「肥標」，並且活躍於火炭。案發當日下午5時許，他獨自途經火炭麗禾里近穗禾路交界，突遭兩刀手斬至重傷昏迷，他其後被送院搶救，至同日傍晚6時08分不治，相信是失血過多致死。案發當日及翌日，警員拘捕兩男一女，包括幕後策劃襲擊的黑幫姓黃父子(76及47歲)，以及案中「睇水仔」的28歲護士女友，相信她協助男友潛逃及存心誤導警員。