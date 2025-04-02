出師表「大熱倒灶」考生失預算　中文科老師料易合格難高分

香港中學文憑試(DSE)核心科目筆試今日(2日)開考，考生應考中文卷一(閱讀)及卷二(寫作)。考生林同學認為自己的表現「ok」，不過亦表示昨晚休息不夠，溫書溫到兩三點才睡覺，所以感到較為疲倦，或影響表現。他表示，原以為指定篇章會考大熱《出師表》，結果最後只出了一小題，令他感到十分驚訝，「好像被人過咗一棟，咁冇野嘅，平時有溫開其他都應付到嘅。」至於閱讀篇章他則認為不難理解，亦容易「捉到方向」，文言文亦較以往簡單，「所以我覺得都執到幾分嘅。」他又提到使用報到易時遇到一點阻礙，掃描報到時出現了兩次錯誤，最後自行重複嘗試便成功。

考生歐陽同學認為今年的閱讀卷較去年難，完成答題發揮得比平時差，尤其是乙部三篇變四篇，形容是難了很多。至於指定篇章沒有考坊間大熱的《出師表》，對此感到意外，但亦若有溫習《六國論》等篇章就不算太難。寫作部分她選擇了第一題「藏在泥土中的寶物」作答，她以自己玩欖球的經歷進行寫作，將獎盃及照片埋藏在泥土當中，引伸至運動中學習到的團隊精神及自我突破的印記。

陳樹渠紀念中學中文科老師曹順祥認為，對於一般勤力的學生，付出了努力、讀過書，應該得到合格或以上的成績，不過跟以往一樣，試卷有很多位置是不容易拿到高分，所以是「合格容易，相對地高分一點都不容易。」例如卷一乙部今年出了兩篇白話文，一篇是內地作家，一篇是台灣作家，第一篇的文筆較為文藝，如考生較少閱讀這類文章，或較難作答部分問題，第二篇則涉及城郊、鄉鎮等，居於香港的考生未必熟悉，閱讀時或會不習慣。另外兩篇都涉及人生觀，學生沒有一定的人生經歷，或較難理解作者的理念及比喻。至於不少考生對沒有考問《出師表》感到出乎意料，曹同意《出師表》是大熱，因為在2018年首有範文時考過，其後7年沒有出，不過他亦指出《六國論》題目並不難，而學生亦應熟讀全部12篇範文，應不難應付。

寫作卷方面，曹指在監考時觀察到較多考生選擇第一題「藏在泥土中的寶物」，他認為題目發揮空間大，但他亦認為題目的設計要考生好好選擇「寶物」，有別於過去兩年卷二的「玩具」和前年「校服」，玩具和校服都是學生曾經歷，今年考生則要思考寶物是甚麼。至於寶物為何會藏在地下，故事首先要「解得通」，再從中帶出立意，才能得到高分。

另外，考評局今年要求學校要將多餘的試卷放好，放在學校一個地方，待適當時間才可用作教學，曹坦言對教學有一定不方便，例如以往不少該科的老師未必有份監考，但都會想知道考了甚麼，另外以往會有考生考完後致電老師，請教作答的方法，但今年沒有試卷在手，未能解答學生的疑問。