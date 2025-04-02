碩鼠如幼貓嚇親人　垃圾大餐引鼠出動

鼠患損害環境衞生，更會傳播疾病。上水天平邨居民向《東呼即應》報料，指經常有老鼠從大廈外牆喉管爬入屋，在家中看電視時更有老鼠公然從枱面穿梭；有街坊住33樓高層單位仍遭老鼠潛入屋滋擾，亦有居民目擊碩鼠如幼貓般大。有網民曝光老鼠入屋閉路電視片段，反映邨內鼠患問題嚴重。有議員表示，居民在大廈走廊棄置垃圾惹老鼠，食環署證實，前年至今年2月共接獲10宗涉鼠患投訴。管業處指已透過多管齊下的措施跟進，本月中旬將與食環署防治蟲鼠組再次聯合巡查。

上水天平邨居民向《東呼》表示，單位接連有老鼠入侵，向管業處反映將近一年，但至今都未受重視。Vincent (化名)住在中層單位，他指去年初起發現家中有老鼠蹤迹，有老鼠屎、床底又有東西被咬過；有一晚在他看電視時，突然有老鼠在桌面很快地走過，並直奔露台。第二次發現老鼠也是在晚上，導致媽媽要搬到其女兒家暫住。他指放了很多老鼠籠、老鼠膠，但也捉不到老鼠，猜測牠們都是在露台位置，從外面的喉管爬入屋，他曾向管理員反映，但未見管業處跟進。

住在33樓的陳太亦見到老鼠在客廳走來走去，並竄進梳化底，試過晚上開了燈，老鼠都出來，廁所也發現老鼠，她指有向管理處反映過，對方說放了老鼠藥都是白費心力，一樣多老鼠。楊女士指老鼠可能從窗門鑽進去，也在門上加擋板。王女士指見過老鼠像幼貓般大，老鼠在平台喉管爬進去，根本防不勝防，家裏的食物都不敢放出來。

北區區議員柯倩儀稱，鼠患問題困擾了天平邨很長時間，曾有老鼠由屋苑走到馬路，在內範圍四處走；其辦事處附近，在兩星期內也見過3次老鼠，反映老鼠非常猖獗。她指整個屋邨的衞生環境都需要改善，因邨內有人餵飼野鴿，剩下的食物也會吸引老鼠；認為需要找專業公司處理鼠患問題，不是單靠居民自行處理。而屋苑的管理一定是業主立案法團處理，不能推卸責任，法團應該監督其管理公司做滅鼠工作。

針對天平邨的鼠患不絕問題，管業處回覆《東呼》指，曾接獲住戶反映發現鼠蹤，已透過多管齊下的措施跟進，包括清潔走廊、減少老鼠食物來源、清除鼠洞等，將於本月中旬邀請食環署防治蟲鼠組再次進行聯合行動，巡查視察及建議各項防鼠措施。食環署回覆指於前年至今年2月共接獲10宗涉及天平邨一帶的鼠患投訴，並已派員向物業管理人員提供防鼠技術建議，最近一次例行巡查於今年2月18日進行。