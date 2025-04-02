游錫堃前助理淪綠營共諜　6年賣情報賺數百萬新台幣

台媒周三（2日）報道綠營爆出洩密案，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，遭檢舉2019年間被吸收為共諜，涉提供6年間的機密資料給大陸，收受現金和虛擬貨幣約數百萬元（新台幣，下同）。台北地檢署上月25日搜索約談盛礎纓，訊後諭知20萬元（約4.7萬港元）交保候傳，並實施電子監控。

據報道，盛礎纓畢業於台灣大學政治系，長期擔任綠營民代助理，曾在民進黨新北市議員、立法委員辦公室任職助理，包含周雅玲、高嘉瑜、許智傑等人，更曾擔任游錫堃助理，上月突然從立委羅美玲辦公室離職。檢方指，盛礎纓2019年赴陸結識大陸情治人員，涉嫌洩漏立法院機密資料換取金錢回報，近來企圖尋覓同夥再賣情報而遭檢舉，早前已被限制出境出海，但他涉嫌滅證，刪除手機對話紀錄。

羅美玲周三受訪直呼「非常驚訝」，透露盛礎纓的工作內容是負責幫她準備質詢，否認經手過機密資料。游錫堃回應則指，針對此案沒特別意見，只盼勿枉勿縱，也坦言盛礎纓在擔任助理期間發現其行為有點異常，因此不滿一年未再續聘。許智傑認為今次不是個別情況，各級民代要提高警覺，並呼籲民進黨中央全面清查。