校服男女廁格、後樓梯聚集吸煙飲酒　荃灣梁省德證實為其學生

香港着重學業成績下，近日不少年輕人出現偏差行為。網上再流出影片，顯示有4位中學生疑似在校園廁所廁格內「Gathering(聚集)」抽電子煙，其中有學生更稱老師亦知他有抽煙習慣；另有圖片見到中學生在後樓梯吸煙及煙酒。有網民認出是荃灣博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的學生。該校校長證實事件，並指會調查及嚴肅處理與輔導涉事學生。

網絡流傳的影片顯示，有4名男學生躲在一間狹窄的廁格內，疑似是校內的洗手間，一名身穿體育服的學生拿走友人的電子煙吸食。當友人要求取回電子煙時，持機拍攝的人則笑言「好猖狂呀你」。之後有人回應稱「無所謂啦，好多人都知啦，X Sir都知啦！」(即有老師知道他吸電子煙)。另有相片見到一位女學生在後樓梯手持打火機，準備吸煙，旁邊則見酒精飲品。

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學校長植文顯向東網表示，學校就事件已展開調查，並嚴肅處理與輔導涉事學生，同時也為他們提供適當支援和教育。植續指，校方一直致力教導同學校訓「省善修德」精神，期望他們成為守法守規、品學並重、勇於承擔的良好公民。他亦又希望各界給予時間和空間，令學生可在在安全和平靜環境中學習。

教育局回應指關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進。據悉，學校正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，並加強建立學生的正確價值觀及行為。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。