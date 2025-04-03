特朗普宣布對等關稅措施　中國進口貨稅率34%

美國總統特朗普於當地時間周三（2日）下午4時（香港時間周四凌晨4時）在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施，其中針對中國進口貨稅率為34%，由下周三（9日）起生效。

特朗普表示，當實施對等關稅措施黎，將「讓美國再次富裕」。他隨後展示一塊展示牌，寫有即將徵收關稅稅率，中國正是排在首位。

由周六（5日）起，美國將徵收所有入口商品10%關稅。根本展示牌，針對中國進口貨徵稅達34%，台灣32%，日本及南韓分別是24%及25%，歐盟亦達20%，由下周三起生效。

另外，美國政府同日發布《聯邦公報》公告，宣布徵收全球進口私家車及貨車25%關稅，由周四（3日）起生效，並於周五（4日）起徵收進口啤酒及空鋁罐25%關稅。而下月3日徵收進口汽車零件關稅。

意大利總理梅洛尼表示，美國徵收新關稅將對意方生產商產生重大打擊，不排除在必要時採取措施保護產業。英國首相施紀賢指，貿易戰對任何人都沒有好處，英方已做好應對所有情況準備。

墨西哥總統辛鮑姆透露，當地不會就美國徵收關稅作出針對措施，稍後時間將公布一項強化經濟計劃。德國政府官員提到願意在歐洲層面與美方磋商，避免陷入貿易戰。