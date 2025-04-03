搗西九黑幫武器庫毒窟共拘9人　另7漢涉非法集結被捕

執法部門於本周三(2日)中午在旺角及深水埗區3個地點分別搗破一個毒窟、一個武器庫及偵破一宗懷疑「非法集結」案，並拘捕多名三合會人士，而3宗案件的被捕人士懷疑屬同一三合會幫派。

西九龍區警員根據情報，先於旺角一間遊戲機中心外拘捕7名年齡介乎26至55歲的男子，涉嫌「非法集結」。於同一時間，警員於深水埗一場所搗破一個武器庫。在單位內檢獲1支仿製槍械及多把開山刀和日本刀，並以 「管有仿製槍械」及「藏有攻擊性武器」拘捕單位內2名年齡介乎21至43歲的男子。2人亦因涉及一宗於上月22日在旺角區一間道觀內發生的爆竊案有關，而被警員以「入屋犯法」拘捕。警員並於該單位內起回部分懷疑失物。

此外，探員亦於旺角搗破一個毒窟，拘捕單位內7人。一名63歲男子涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」被捕，另外4名男子及2名女子，年齡介乎55至72歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。

行動中，檢獲約64.9克懷疑海洛英、約9.3克懷疑「冰」毒 、約4.3克懷疑可卡因及約30粒懷疑藍精靈，市值約5.5萬港元。所有被捕人士現正被扣留調查。