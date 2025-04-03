太魯閣號事故再審　家屬冀重判承包商

台灣台鐵太魯閣號列車2021年4月2日在花蓮縣發生造成49死逾200傷出軌事故，承包商李義祥事後被控過失致死共8項罪名，在一審被判刑7年10月，遭花蓮縣檢方提出上訴。台灣高等法院花蓮分院（花蓮高分院）近日召開第二次審理庭，受害者家屬極力主張李義祥應有肇事逃逸及間接故意殺人罪嫌，請求法院重判，預計5月29日宣判。

案情指，涉事列車2021年4月2日早上從新北市開往台東市，當準備駛入花蓮縣大清水隧道時，在隧道口撞上一輛從山坡滑落工程車後出軌。家屬委任律師陳孟秀表示，縱使李義祥指自己在現場提供協助，所有事證清楚可見其當時不僅沒有作出任何救護作為，甚至跑到其他地方，第一時間未有報警，導致警方數分鐘後方接到報案，繼而進入現場救護，中間時間對於現場死傷人員相當寶貴，故所有家屬委任律師均一致認為具間接故意殺人及肇事逃逸罪嫌。

另一家屬委任律師鄧湘全亦提出，從調查報告中可知，李義祥從工程車滑落鐵軌後到列車撞擊之間仍有分半鐘時間，在該空檔完全沒有作為，故希望法官能朝「不作為殺人罪」方向重判。