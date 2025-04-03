特朗普頒令撤中港小額包裹關稅豁免　5.2生效

美國總統特朗普周三（2日）簽署行政命令，取消對來自中國內地和香港的低價值進口產品免稅最低限度待遇，將於美東時間5月2日凌晨0時01分（香港時間5月2日中午12時01分）生效。商務部長將在90天內提交報告，評估措施影響並考慮是否擴大到來自澳門的包裹。

白宮聲明指，為填補關稅制度漏洞，特朗普簽署行政命令終止對來自內地和香港的涵蓋商品免稅最低限度待遇，這是應對合成阿片類藥物非法流入美國造成持續衞生緊急情況的關鍵一步。透過國際郵政網絡以外方式寄送的進口貨物，如果價值等於或低於800美元（約6,240港元），如符合最低限度豁免條件，需要繳納所有適用關稅，並應按照適用的入境和付款程序繳納。所有相關郵件物品，包含透過國際郵政網絡發送的貨物，其價值等於或低於800美元，如符合最低限度豁免條件，需繳納其價值的30%或每件25美元（約195港元）關稅，而2025年6月1日後將增加到每件50美元（約390港元）。

運送相關郵件的承運人必須向美國海關和邊境保護局（CBP）報告裝運詳情，維持國際承運人保證金以確保繳納關稅，並按照規定的時間表向CBP繳納關稅。CBP可能會要求任何郵寄包裹以正式方式報關，而不是執行指定的關稅。