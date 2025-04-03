特別財會：刑事案外判開支增逾2億　料訟費及外判費增80%

對於議員關注2025/26年度需外判法律服務處理的刑事檢控案件與上年度相差極少，但開支卻增加28.1%逾2.3億港元，律政司回覆指增幅主要由於2025/26年度就刑事案件的預算訴訟費用及外判開支分別增加約1.43億港元及0.4億港元，佔增長幅度約80%。

法律界議員林新強提交有關特別財委會的書面提問，指根據律政司提出衡量服務表現的準則，由政府律師與獲委託的大律師或律師進行檢控的案件數字，在2024/25年度分別為4,282宗及1,173宗，而2025/26年度計劃為4,285宗及1,175宗，兩年間增幅極少。然而，律政司於刑事檢控的撥款預算，卻從2024/25年修訂預算的8.268億港元，增加28.1%至10.588億港元，要求作出解釋。

律政司回覆指與2024/25年度修訂預算相比，增幅約為28.1%，即約2.32億港，增幅主要由於2025/26年度就刑事案件的預算訴訟費用及外判開支分別增加約1.43億港元及0.4億港元，佔增長幅度約80%。2025/26年度的訴訟費用及外判開支預算總體上有所增加，主要由於需預留撥款應付因將會或可能出現新增案件及於2024-25年度期間處理多宗案件所需要的外判開支及訴訟費用。

對於律政司在2025/26年度預算的經常開支總額較2024/25修訂預算增長約25.5%，其中運作開支增長約17.6%，但在2025/26年度，職位預期會淨減少9個，且衡量服務表現的主要指標與上一年度差別不大。

被問及該項開支預算大幅增加是否有合理的理由，律政司回覆指增幅主要由於當中「僱用法律服務及有關的專業費用」、「為解決建造工程糾紛提供的法律服務」及訴訟費用在2025/26年度的預算較2024/25年度修訂預算分別增加約1.03億港元、5,800萬港元及1.78億港元，佔增長幅度約七成。

而有關預算是律政司不同分科及單位根據擬備預算時所得知的資料釐訂，增加的原因涉及多項因素，包括所涉案件的數目、複雜程度和進展等。