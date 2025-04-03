勞工界翻商界議員舊帳　擴大輸入外勞計劃後就忘掉工資中位數

勞工界議員周小松今日(3日)在立法會有關辯論優化輸入人力措施的議員議案上發言，表明反對原議案，事關由2023年中至今已輸入逾75000個外勞，單是「補充勞工優化計劃」就輸入51,000人。而大量輸入外勞對本地工友的影響亦逐漸浮現，不滿的聲音也都愈來愈多。好多公司輸入外勞後，第一時間就削減外判合約員工，機場外判員工就是受害者之一。

他指部分僱主在輸入外勞後人手過剩，炒人就先向本地人開刀，當市民被炒魷魚，但看到外勞繼續開工，甚至做了自己的工作，如此現象是否該繼續下去？希望政府不要再天真地相信，當人手足夠時只會先遣散外勞而保留港人職位。

飲食業界工會曾向他反映，很多餐廳酒樓的廚房部，都有外勞擔當主力，只僱用小量的本地長工、兼職或替工。他指本地廚師從一年前開始已經出現求職困難，要找一份穩定的全職工作就更困難，工資亦愈壓愈低。以零售業為例，根據統計處的數據，近年職位空缺持續減少，2024年底只得3800個，按年大跌30%，較2018年底的空缺高峰8700個，可謂大幅縮減，而住宿及膳食服務空缺的情況亦類似。他指在擴大輸入外勞之後，基層勞工即使仍在職場，也可能被迫轉行，或者投身厭惡性工作，不但就業降級，工資也少一截。

他續指，兩年前邵家輝在提出議案發言時就明確指出，有工資中位數的規定才不會令業內的工資降低，確保僱主優先聘用本地勞工，還指出若果聘請月薪3、4,000港元的外勞來港工作，必然會拉低本地人的工資，故希望每個行業聘請外勞時，都以行業的工資中位數來聘請。言猶在耳，當擴大輸入外勞計劃米已成炊，就把工資中位數的作用忘記得一乾二淨！

他強調工資中位數的規定是輸入外勞政策的重要支柱，是輸入外勞政策下保護本地工人的最後防線，沒有任何可檢討的餘地，香港的勞動力問題長遠是要靠本地人來維持，一方面要加強釋放本地勞動力，特別是鼓勵中高齡人士和婦女重投職場，同時通過推動職專教育培訓更多技術人才。