兩男涉偷70張信用卡IFC購物　買約15萬元電子產品遇查被捕

本周二(1日)中區警員在國際金融中心商場一帶進行反罪惡巡邏，期間警員發現2名男子進入商場內一電子產品商店購物時，形迹可疑。2名男子其後手持所購買的電子產品離開店舖，警員於是將他們截停調查，並在他們身上搜出合共6張屬於他人的信用卡及65張扣帳卡。兩名男子亦分別手持一部手提電腦、兩部平板電腦、一部手提電腦以及一部平板電腦，合共價值34,595港元。警員經調查後，以涉嫌「盜竊」 及「以欺騙手段取得財產」將2名男子拘捕。

警員其後將二人帶至他們所使用的車輛作進一步搜查，該車輛是由其中一名被捕男子持有，並停泊於商場的停車場。警員於車內搜出共64張屬於他人的信用卡，及10張不屬於兩名被捕男子的往來港澳通行證、6部手提電腦，以及10部平板電腦，上述電子產品總值為114,484港元。 警員以涉嫌「盜竊」罪名將兩名男子拘捕。被捕男子為本地人，分別姓郭(28歲)及姓林(32歲)，報稱為學生，案件仍在調查中，兩名被捕男子現正拘留候查。

執法部門提醒市民，切勿使用他人信用卡作詐騙行為，有關行為可能涉及串謀詐騙 及洗黑錢等罪名，最高刑罰可達罰款500萬港元，及監禁14年。