紅磡租酒店房儲存2900萬元可卡因　營運數日被搗破拘無業漢

海關昨日(2日)在紅磡一帶進行反毒品行動，搗破一個毒品儲存中心，合共檢獲約34公斤懷疑可卡因，估計市值約2,900萬港元，並拘捕一名涉案男子。

調查人員交代行動細節，指關員當時在紅磡一酒店內截查一名形迹可疑的男子，並從他手持的膠袋搜獲約2公斤懷疑可卡因，隨即將其拘捕。關員及後押解該名男子到上址一酒店房間進行搜查，並進一步在房內起出約32公斤懷疑可卡因。

被捕男子為本地人，23歲，報稱無業，懷疑收取數萬港元報酬協助販毒，至於涉事毒品倉僅營運數日，每日房租逾千港元，相信無毒品流出市面。案件仍在調查中，海關會就毒品來源等方向繼續追查。

人員指出，涉事販毒集團行事狡猾，利用相對有規模及較高級的酒店作為流動毒品儲存倉，該類酒店往往保安較嚴密，而且可以利用旅客人流作為掩飾，提高海關的追查難度。而計及本案，海關在過去近兩星期已破獲3宗重大的危險藥物案件，牽涉毒品總值約6,900萬港元，並拘捕4名人士。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。