打擊屯門三合會團夥　拘21人涉清洗4000萬黑錢

鑑於過去半年在屯門區發生的兩宗嚴重暴力案件，均涉及一個活躍於區內的三合會團夥，因此屯門區執法部門透過財富調查的手段，發現2020年3月至5月期間，該團夥利用11個個人銀行戶口，處理約4000萬港元的犯罪得益。警員經逾2個月調查及搜證，至本周二(1日)及本周三(2日)開始收網，突擊搜查全港多區多個場所，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪，共拘捕21人，當中包括19男2女(19至42歲)，分別報稱建築工人、運輸工人及無業等。

調查人員表示，該犯罪團夥會以個人銀行戶口處理犯罪得益，並以現金提走款項，藉此提高隱蔽性及增加執法部門的調查難度。今年1月起，執法部門翻查大量銀行文件及交易紀錄，並對涉案人士的銀行戶口進行資金流向分析，包括追查資金來源、存取資金的方式及運作模式，從而發現涉案銀行戶口的流量有極不尋常的模式，並且有不同人士滙款予這些帳戶。

同時，執法部門發現這些銀行帳戶持有人，向銀行及稅務局報稱的職業和收入，與銀行戶口的交易出現嚴重不相稱的情況。例如一名涉案人士報稱無業，但其戶口在過去數年，卻出現超過900萬港元的交易量。

經逾兩個月的搜證工作，執法部門於本周二及本周三採取行動，除鎖定多名有三合會背景的戶口持有人，亦識別與涉案戶口進行過於頻繁交易的目標人物。初步調查顯示，他們利用個人的銀行帳戶，處理一些與毒品有關的犯罪得益。而戶口持有人則在短時間內，把犯罪得益轉移至其他涉案人士，並分別以轉帳及現金等方式提款，以達到清洗黑錢的目的。