宋濤晤國民黨副主席　批民進黨當局賣台引戰

正當解放軍東部戰區周二至周三（2日至3日）在台灣周圍進行海陸空聯合演訓，大陸國台辦主任宋濤周二下午在江蘇徐州會見國民黨副主席夏立言等人，批評民進黨當局種種賣台引戰的舉措，嚴重損害台海和平。夏立言則強調，此行目的是向陸方反映，台灣社會要和平，要發展、要交流的主流民意；國民黨在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸和平發展的立場從來沒變。

宋濤表示，當前台海局勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局頑固堅持台獨立場，搞台獨挑釁。他重申，大陸堅決反對台獨分裂，願在「一個中國」原則和九二共識的政治基礎上，與國民黨和台灣各個政黨、政治團體和個人，共同反對台獨分裂勢力、反對外來干涉，推進兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞的福祉。他強調，任何的台獨分裂挑釁必定失敗，台獨分子種種的惡行必遭懲處。夏立言指出，目前兩岸官方沒法協商，形勢愈來愈嚴峻，維繫台海和平的管道愈來愈少，發生誤判、衝突的可能性愈來愈高，因此民間交流也愈來愈不可或缺。

2025海峽兩岸孔子文化春會日前在山東省曲阜市揭幕，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑等500多名台灣嘉賓與青年獲邀參與。蕭旭岑表示，《論語》中提及的「和而不同」以及對禮法的遵循等理念，對當今兩岸關係的發展提供重要的綱領和方針。他重申，九二共識作為兩岸關係和平穩定的基礎，應該倍加珍惜，避免衝突，共創和平發展的局面。