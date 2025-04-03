尿袋又再險釀空難　專家教做一件事救全機性命

民航處規定本月7日起，航班上禁用外置充電器充電，亦不得將「尿袋」放於行李架。新規定引發熱議，有人認為不禁止「雜牌」尿袋上機，安全隱憂依然存在；有人認為貴價原廠尿袋不應被一視同仁。《東呼即應》邀請專家拆解，攜帶及使用外置充電器更安全的方法。有工程師指，乘客可用皺紋膠紙封住尿袋接觸口，避免短路。有前空姐指，部分航機配備針對鋰電池的滅火袋，並有指引要求空服員定時巡視，防止乘客使用外置充電器。

近日接連發生外置充電器在機艙上起火事件，1月先有南韓釜山航空準備起飛時起火；3月再有香港航空航班從杭州飛往香港途中行李架起火，最終急降福州長樂機場，兩宗事件懷疑均與外置充電器有關。不少航空公司即時收緊外置充電器的攜帶規定。有網民分享，安檢人員會檢查外置充電器的電池容量，必需標明Wh（瓦時），而非常見的mAh（毫安培小時），否則可能被沒收。

香港工程師學會電機分部前任主席勞偉籌指出，Wh是電池能量單位，mAh則是電池容量單位；若要將mAh換算成Wh，還須知道電壓（V）才能計算。通常外置充電器的電池會採用3.7V電壓，若以3.7V計算，10,000mAh就等於37Wh；換言之，若限制是100Wh，一般外置充電器約為25,000mAh。不過，若外置充電器並非採用3.7V電壓電池，計算方法則完全不同，所以民航處規定使用Wh為單位，以免混亂。他續指，通常低於100Wh的外置充電器上機時毋須申報，而高於100Wh但低於160Wh則須事先申報。

勞偉籌又指，不能將外置充電器放在行李架原因，主要是未能察覺外置充電器的情況。一旦起火，可能已燃燒一段時間、釋出煙霧才被發現。若充電器放在袋中，理論上不應發熱，但充電時，特別是快速充電，會釋放大量熱力。若充電器被衣物或行李包覆，熱量無法散出，可能導致熱失控。散熱不良會使溫度上升，導致充電器的電流增加，進一步釋放更多熱力，形成正回饋，最終可能引發周圍物品着火。

勞偉籌建議，使用防火袋單獨存放充電器，可有效防止火勢蔓延，亦可避免金屬物件，例如鎖匙或硬幣誤觸充電器的輸出或輸入插口，減低引致短路的風險；若無防火袋，亦可用膠袋單獨存放充電器。此外，亦可使用「電線膠布」或皺紋膠紙，將充電器的所有插口封起，並拔走所有連接的充電線。他又建議，定期檢查外置充電器是否有發脹或外殼裂開，並檢查充電線有否損壞，一旦線材有破損就應立即更換。

香港航空行李架起火事件中，一眾機組人員將火勢成功撲滅。不過事後有網民質疑，空姐使用蘋果汁救火。前空姐Tracy指出，使用滅火筒BCF（溴氯二氟甲烷）滅火後，機艙服務員仍需使用非易燃液體，例如蘋果汁、汽水或水，浸着發熱體降溫。此外，部分機種航機會配備針對鋰電池的滅火袋，只要將起火或發熱的充電器或鋰電池放入袋中，倒入滅火液體即可。她又指，前公司有指引空服員定時巡視，查看有無乘客飛行期間使用外置充電器充電，發現後會阻止。