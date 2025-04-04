特別財會：上年度14萬張未繳交稅單　近25萬張收附加費涉逾6億

當局答覆議員在特別財委會的提問指，截至今年2月底，2024/25年度有14萬張未繳交稅單，較整個2023/24年度多3.8萬張。回覆又指針對4類稅項，2024/25年度截至2月底，有近25萬張稅單被加收5或10%附加費，附加費達6.68億港元；有9,922宗逾期加蓋印花個案罰款達1,900萬港元。打擊逃稅方面，2024/25年度截至2月底，當局進行1,701宗實地審核及稅務調查個案，評定的補繳稅款及罰款分別約為28億港元。

財經事務及庫務局的回覆指出，截至2024年3月31日及2025年2月28日，在2023/24和2024-25財政年度內應繳付而在稅務局追討後，仍未繳交的稅單分別約10.2萬及14萬張。當局指有個別因財政困難而未能準時交稅的人士獲稅務局批准分期繳稅，亦有部分個案因涉及法律程序而需時處理，以致追討上述欠交稅款未能在有關的財政年度內完成，當局會繼續採取適當跟進行動，保障政府稅收。

在附加費方面，當局指針對利得稅、薪俸稅、物業稅及個人入息課稅，2024/25年度(截至2025年2月28日)，有近22萬張稅單被加收5%附加費，附加費達4.30億港元；有2.9萬張稅單被收10%附加費，附加費達2.38億港元。在印花稅方面，2023/24及2024/25財政年度(截至2025年2月28日)分別有10,620宗和9, 922宗逾期加蓋印花個案，涉及的逾期罰款分別約為3,000萬港元和1,900萬港元。

打擊逃稅方面，當局在另一回覆指在2022/23至2024/25(截至2025年2月28日)3個財政年度，稅務局實地審核及調查科分別完成了1,805、1,802及1,701宗實地審核及稅務調查個案，評定的補繳稅款及罰款分別約為26億、33億及28億港元。在2024/25年度，局方完成37宗物業稅逃稅檢控，評定的補繳稅款總額為37萬港元；法庭裁定的罰款總額為74萬港元。

現時稅務局追討欠稅組由一名助理局長(首長級薪級表第2點)主管，該組別的編制為222人，該組別於2024/25財政年度的修訂預算開支約為1.6億港元。另一回覆指2025/26財政年度，稅務局實地審核及調查科的人手編制為234人，相關開支預算約為2.75億港元。