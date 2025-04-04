清明拜山人流不絕　紙紮祭品燒味加1成　市民照買「一年得一次」

每逢清明節，孝子賢孫們都會上山拜祭先人。東網記者今日（4日）上午10時就到荃灣華人永遠墳場視察，雖然天色灰濛，但未至於雨紛紛，掃墓人潮絡繹不絕，人數似乎較往年更多，當中不少是步履蹣跚的銀髮一族，在親友陪同下慢慢上山。

何生何太今日一早上山，準備與一眾親友會合，一同拜祭先人。何太表示，今年約花了200至300港元買祭品，價錢較以往「貴咗少少」，約加1成左右。不過她認為不能因價錢貴而不買祭品，「呢啲係心意嚟」，就算再加價都會照買，「幾廿年嚟都係咁樣」。

市民陳女士表示，今年的祭品「都係貴咗」，她負責買紙祭品，約花了200多港元，約較往年貴10多港元，而負責買燒肉、雞等燒味的弟弟，則用上300多港元。不過她亦直言，加價不太影響自己購買祭品意欲，因為祭品用於拜祭先人，不可節省，且「一年得一次」。

莊太每年都會與家人一同到場拜祭先人，表示自己買祭品時沒有太留意價錢，今年就花了約1,000港元買紙祭品，認為價格與去年差別不大，而燒味價格升幅就較大。她續指，雖經濟環境差，但亦不會少買祭品，「因為嗰個（先人）係自己爸爸嚟」。