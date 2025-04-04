內地清明小長假　深圳鐵路迎客流高峰

內地周五（4日）起開始一連3日的清明節假期，國鐵集團預計周五（4日）全國鐵路發送旅客1,985萬人次，各地鐵路部門根據客流運行情況，及時在熱門路線、區段增加運力投放，共加開1,009列旅客列車應付需求。深圳鐵路周四（3日）至周五將迎來客流高峰，預計兩天累計發送旅客80.8萬人次，其中深圳北站預計發送54.7萬人次。受祭掃、探親和旅遊等多重客流疊加影響，廣深港跨境高鐵迎來雙向出行高峰。

清明小長假旅客出遊呈現「短週期、高密度」的客流特點，其中長途客流主要集中在武廣、貴廣和贛深鐵路，短途客流則集中於廈深鐵路、廣深港跨境鐵路。深圳北站客流周三（2日）起已明顯上升，發送旅客20.9萬人次，深圳車站周四及周五已加開廣州、潮汕、長沙等熱門方向列車253列。適逢香港與內地清明假期重疊，廣深港跨境高鐵亦成為兩地旅客出遊首選，周四至下周一（7日）香港發往內地預計達23.1萬人次，內地發往香港預計達31.4萬人次，跨境高鐵周四至周五預計開行超過420列。

另一方面，除高鐵外，深圳地鐵同樣迎來客運高峰，為方便假期出行，地鐵4號線、5號線、6號線和13號線周日（6日）相應調整營運時間，其中地鐵5、6、13號線延長夜間營運服務1小時，4號則延長1.5小時。