網紅Speed香港行　鵝頸橋體驗打小人　搭叮叮與粉絲互動

YouTube擁有約3,800萬訂閱者的網紅Speed(IShowSpeed，亦稱「甲亢哥」)，近日內地之行後，今日(4日)抵達香港，並前往鵝頸橋親身體驗「打小人」，更前往海洋公園首次參觀大熊貓，直言「不敢相信牠們(熊貓)真實的動物」。他隨後又前往搭乘「叮叮」，一路與沿途粉絲互動。

Speed今日香港行前往銅鑼灣時代廣場，之後再到灣仔鵝頸橋體驗「打小人」，期間更是自己親自上手打。之後他還前往海洋公園參遊玩，在海洋公園參觀大熊貓時更十分震驚，表示這是自己第一次見到大熊貓，又形容「不敢相信牠們是真實的動物」。

除此之外，Speed還與本港市民有不少互動，包括與市民打籃球、踢球以及與消防員握手等。他也體驗了不少香港特色，包括品嘗了雞蛋仔及維他奶，並搭乘「叮叮」，更一度在電車二層座位將手伸出窗外與粉絲打招呼，隨後更將頭手伸出窗外吃東西的「抽象」行為，期間亦不忘呼籲追車粉絲注意安全及着他們「上返行人路」。

Speed的網名為IShowSpeed，亦被稱為「甲亢哥」，其直播的風格多以誇張表情及嘶吼的發瘋式風格為主。2020年，他因聽內地歌手大張偉的《陽光彩虹小白馬》一歌而進入內地網友視野，因歌詞中反覆有「內個」一詞，而被其誤認為是歧視字眼，誕生不少有趣的直播效果。

近期Speed展開其中國之行，首站到達上海，之後又到北京、河南、成都及重慶。他在其河南行程中更專程到少林寺學習功夫，一度被師父兩棍打出「痛苦面具」倒地不起，引得網民爆笑。