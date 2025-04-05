屯門曾咀再建新式焚化爐　議員冀有旅遊經濟價值「一雞兩味」

港府將在屯門曾咀興建第二個焚化爐設施，目前正在招標，今年6月截止。有政黨今日(5日)表示，期望政府可積極引入建設焚化設施的先進經驗及技術，大幅降低造價成本，強調今次屯門焚化爐，必須做到「一雞兩味」，即既處理垃圾，亦能帶來旅遊經濟價值。以哥本哈根的焚化設施為例，它同時是一個滑草場，每年帶來大量遊客；奧地利的轉廢為能設施具特色的外形設計，亦是當地旅遊重點項目。

該政黨指，早於2014年政府在立法會批准的I·PARK1石鼓洲焚化爐，最終建造連15年的營運成本達314億港元，在現今的財赤狀況情況下，若新焚化爐成本仍高達300多億港元，完全不符合實際。該政黨續稱前年曾參觀惠州的焚化設施，同時是當地重點的環保教育旅遊項目，該設施可處理2,000公噸廢物的兩個焚化爐，造價約16億元人民幣，造價遠較本港焚化設施為低。

議員稱技術在過去10年已有多番推進，認為新焚化設施絕對有壓縮成本的空間。參考內地及海外的轉廢為能設施，成本上，深圳東焚化設施及丹麥哥本哈根的轉廢為能設施，兩者建造成本皆低於7億美金；而挪威的轉廢為能設施約5億美金，認為不論內地或海外，同樣能提供具參考價值的例子，讓屯門焚化設施，真正做到「一雞兩味」，既能處理廢物，亦帶來旅遊經濟價值。

政府計劃在屯門曾咀發展現代轉廢為能焚燒發電設施I･PARK2，令都市固體廢物焚燒處理能力提升至每日9,000公噸，毋須再依賴直接堆填區。