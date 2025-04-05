英文卷三較去年易　教師指閱讀易睇題目難　寫作心思分高下

新一屆香港中學文憑試(DSE)核心科目開考第三天，考生今日(5日)將應考英文卷三聆聽及綜合能力考核卷。有英文科老師認為，今年英文卷三的難度整體較去年容易，其錄音語速雖較快，但口音清晰，而且試題直白，故考生要找出正確答案並不困難，並指「聆聽無之前咁難；閱讀就兩睇，篇章易睇，題目難答；寫作就較為生活化，考生作答會有更多idea(構想)。」

今年DSE英文卷三Part A的主題是健康與健身，題型上填充題比例增加；而Part B則是校內舉辦的Asian Games Week及Wellness Month活動。寧波公學英文科助理科主任朱浚鋒指出，卷三Part A以身體健康為主題，屬老生常談，與去年的人類大遷徙比較，今年較為生活化，考生會較易理解。另外，今年不少問題為填充題，他表示雖然今年錄音的語速偏快，但大部分答案都可在錄音中直接找到，而且深奧的字眼並不多，故整體而言較去年容易。

至於Part B以校內活動為主題，朱浚鋒認為同樣是考生熟悉、生活化的主題，不論B1或B2考生都不難掌握。其中，B1部分要求考生撰寫電郵及簡介，他認為考生做開歷代試卷應已「寫慣寫熟」，而與Part A一樣，B1的試題亦十分直白，例如閱讀篇章已將撰寫電郵所需的要點以Point Form(分項)列出，難度較以往低不少，「考生應該都做得幾開心」。不過他亦指出要取得高分，則要在文章編排上花心思，因為電郵需邀請嘉賓來學校，考生在文筆上應凸顯出禮貌及誠意，才能取得高分。

另外，B2部分則要求考生寫推廣活動的報道及計劃書，朱浚鋒稱，計劃書不算考生熟悉的文體，但相信選擇B2作答的考生會有溫習，當中亦沒有深奧的字眼，故認為要找出取得分數的字眼亦不困難，至於考生分高下的地方則在於能否將活動推廣至受眾，以學生的身份，鼓勵家長做義工。