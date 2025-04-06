通報公布3典型問題　防整治形式主義

新疆自治區日前通報3宗整治形式主義為基層減負典型問題，包括伊犁州尼勒克縣烏讚鎮明顯違反《整治形式主義為基層減負若干規定》。通報要求各級黨員幹部要引以為戒，充分認識形式主義、官僚主義的極端危害性，「決不做自以為領導滿意卻讓群眾失望的蠢事」。

通報指，為了實現轄區居民100%參加醫療保險目標，伊犁州尼勒克縣烏讚鎮2024年12月6日向鎮、村兩級幹部下達同月25日前完成1,525名未參保居民醫療保險費收繳任務，並要求幹部加班直至深夜、周末停休。為此，36名幹部為71名居民墊付醫療保險費用，給基層幹部造成額外經濟負擔，現已整改問題，同時還清鎮、村幹部墊付費用。

另外，通報亦批評阿勒泰地區青河縣總工會2024年2月至3月要求鄉鎮組織會員每天填報調查問卷，並截圖印證，給基層幹部造成較大負擔，是搞「指尖上的形式主義」，主要責任人已受提醒談話處理。最後，喀什地區英吉沙縣教育局2023年11月至2024年2月要求教職工每天在微信朋友圈轉發教學訊息，加重教職工負擔，相關責任人同樣受到提醒談話處理。