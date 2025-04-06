題寫深圳地鐵站名　老翁首赴合照圓夢

廣東省深圳地鐵10號線站名沿用字體，出自山西省老翁王朝珠之手，他卻從未到過深圳。其家人呼籲網民拍攝站名供王朝珠一睹，引起網絡關注，深圳地鐵決定邀請他前來參觀。王朝珠上周三（2日）首次攜家人抵達深圳，搭地鐵時落車與自己揮毫寫下的站名合照，直言願望實現非常開心。

76歲的王朝珠來自山西省呂梁市文水縣，是山西省書法家協會會員，寫得一手好棣書。他早年在書友建議下參加深圳地鐵10號線站名徵集活動，提筆寫下的23個站名獲採納使用。王朝珠曾希望在10號線通車時到深圳遊覽，但因種種原因一直未能成行。其外孫女張嘉慧見王朝珠在年夜飯再提到心願是前往深圳，近日在社交平台發文尋求網民拍攝站名照片，獲大量熱心人士響應。

王朝珠坦言未料到其心願會引起大規模迥響，面對廣大網民及深圳地鐵邀請下盛情難卻，上周三與外孫女一同啟程前往深圳，到孖嶺站與站名合照，更在崗廈北站參觀期間即席揮毫，寫下「情滿鵬城」、「厚德載運，深鐵為民」等字。王朝珠稱，對地鐵站名能如實體現自己的一筆一劃感到滿意和開心，希望鼓勵下一代去熱愛和習寫中國字。