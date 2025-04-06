Coldplay體育園演唱會准帶細膠樽　容量不可逾600毫升

啟德體育園一向列明「請勿攜帶任何容器進場」，惟在英國樂隊Coldplay本周二(8日)起舉行的4場演唱會，主辦單位公布，觀眾屆時可攜帶容量不超過600毫升的塑膠或矽膠可重用便攜式水瓶/杯進場，一倒過去「禁樽令」，但其他材質或容量大於規定則續被拒於門外。

主辦單位Live Nation HK今日(6日)在社交平台公布場地守則及限制攜帶物品，列明觀眾進入場館前，須接受手提袋/背包檢查，38 X 30 X 20 厘米(15 X 12 X 8吋)以上手提袋/背包禁止帶進表演場內。而所有專業相機、攝錄機、GoPro相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。

主辦單位又規定，禁止攜帶任何危險物品、橫幅/標語、雷射筆及遙控飛行設備或玩具(如：模型直升機、無人駕駛飛機)進入場館。至於飲品樽方面，守則列出觀眾不可攜帶任何即棄膠樽裝飲品的空樽、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯、容量超過600毫升的可重用便攜式塑膠或矽膠水瓶/杯進入場館，但可以攜帶容量不超過600毫升的塑膠或矽膠可重用便攜式水瓶/杯進場。

此外，演唱會有年齡限制，企位區只限12歲或以上及身高不少於140厘米之人士；坐位區只限3歲或以上人士，指觀眾不符合年齡及身高限制將被拒絕進場。