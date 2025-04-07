東方民調：質疑為幫補庫房　窮人更難睇症徬徨

政府調整公營醫療收費引起不少爭議，急症室及門診調高收費，磁力共振、電腦掃描等檢查亦由免費變為逐項收費。為應對財赤，加上人口老化，公營醫療開支愈來愈大，公院增加收費、派藥縮皮。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指加幅超乎預期，無奈指會加劇中下階層經濟壓力，窮人更加睇症難，希望政府增加更多門診及夜診服務。受訪者亦不滿當局開源節流只識搵市民開刀，官員及醫院管理局高層人工高卻毋須減薪；對於公立醫院醫療事故不絕仍要增加收費亦感到相當諷刺。

公營醫療服務收費全面加價，當中檢討逾年的急症室收費，落實由現時劃一收費180港元變成分類收費，危殆及危急病人免費，其他病人則加價逾一倍至400港元；街症方面，由現時50港元包括藥費，加兩倍至150港元。全面調整收費於明年1月1日實施，料加價後每年帶來額外收入約30億港元。當局冀整個醫療收費改革於5年內分階段推行，並會就收費作兩年一檢。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問532名18歲或以上市民，結果顯示，對於公營醫療服務收費全面加價，42%受訪者直指加幅超乎預期；28%受訪者擔心私家醫生齊齊加價；21%受訪者指，有人可能會拖延求診，小病變大病。

當局冀增加急症室收費減少濫用，但普通科、專科門診及檢查費同樣加價，42%受訪者表示，會加劇中下階層經濟壓力；20%受訪者擔心冇錢冇得醫；19%受訪者直指跟減少濫用急症室無關；16%受訪者質疑透過加費彌補財赤。

政府門診名額非常有限，私營醫療收費高昂、夜診少，47%受訪者認為，應加設更多門診及夜診服務；37%受訪者形容窮人睇症難；14%受訪者最終都去急症室。

當局設封頂機制，病人每年付費一萬港元為上限，超出可申請豁免，42%受訪者質疑機制形同虛設，一般市民難用盡一萬元；26%受訪者認為應降低中下階層封頂門檻；25%受訪者擔心申請豁免困難。

當局開源節流，但官員、醫管局高層毋須減薪，40%受訪者炮轟當局開源節流搵市民開刀；37%受訪者認為應該減薪；18%受訪者批評資源肥上瘦下。

醫療事故不絕，當局提出公營醫療收費加價，35%受訪者認為，需改善服務質素；32%受訪者批評醫管局千瘡百孔；30%受訪者指感到諷刺。