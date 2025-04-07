港人生活習慣不符合世衞建議　七成人憂長壽後力不從心

香港是全球最長壽城市之一，不過隨年齡增長，身體難免出現不同程度的毛病。近期一項本地調查發現，不少人的生活及飲食習慣不太理想，例如缺乏運動、攝取蔬果不足、有吸煙習慣等。當中近七成人表示擔心老年身體狀況不佳，影響生活質素。有營養師提醒，要活得健康長壽，健康的飲食及生活習慣非常重要。而市民可按自身情況，選擇合適的抗衰老食物。

近期一項本地問卷調查訪問了400多名30歲以上港人，以探討港人的健康狀況及對長壽的觀點，結果顯示，有四成受訪者患有長期疾病，更有八成的61歲或以上人士患有至少一種長期疾病，但當中不少人生活及飲食習慣並不健康。近六成受訪者缺乏恒常運動，每周運動少於一至兩次，更有98%受訪者攝取蔬果分量不足，未達世衞建議成人每日要吃5分蔬果標準。同時，不少受訪者經常進食紅肉、加工食品等，亦較少選擇以全殼食物代表精緻澱粉。另外，亦有近4分1人有吸煙習慣。

調查亦顯示，近七成受訪者擔心年老時身心衰老，導致生活質素下降，當中三成人有購買抗衰老營養素補充品的習慣。英國註冊營養師黃兆章指出，有不少人誤會鈣等營養素可以抗衰老，建議市民選擇營養補充品前先諮詢醫護人員及營養師意見。

他解釋，衰老與細胞的關係密不可分，而過量的自由基是造成老化的主要成因之一，當體內抗氧化機制無法平衡過多的自由基時，便會導致細胞過度氧化損傷，建議市民可多攝取抗氧化營養素，以保護細胞。而鐵皮石斛花、野櫻莓、油甘子、紅石榴、國槐花等天然植物，亦含有不同的抗氧化營養素，可為市民提供更多選擇。