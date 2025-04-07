印度航空客機急降港機場　調查指着陸系統訊號波動引致

香港機場2018年10月發生一宗涉及印度航空波音787-8型客機急速下降的嚴重事故。民航意外調查機構今日(7日)發表調查報告，發現事故的成因是由於客機儀錶着陸系統的下滑道訊號波動，令飛機急速下降並偏離至預定航線下方，再加上隨後機組人員延遲復飛，使飛機進入機場時狀態愈來愈不穩定。機構己提出3項安全建議予航空公司。

事故發生在2018年10月20日，涉事客機從印度英迪拉甘地國際機場出發，飛往香港國際機場。在早上約6時，客機在近香港國際機場時急速下降，觸發機上一系列警報。機組人員進行復飛時，飛機已下降至無線電高度280英尺(即85厘米)，距離跑道約2.6海里(即約4.8公里)。飛機最終在第2次進場時順利着陸。

調查小組向印度航空提出3項安全建議，包括建議航空公司檢視並在必要時修改其穩定進場標準和復飛要求；將政策和指南納入潛在危險事件的公司手冊，以及檢討機組人員資源管理訓練。民航意外調查機構發言人表示，調查目的是找出嚴重事故發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。