勞工處裁減42職位　薪酬預算不減反增近5000萬

港府財赤要節流，不過勞工處減員後編制上限預算不減反增。勞工處在2025/26年度的編制上限的預算為16.568億港元，較2024/25年度的16.072億港元有所增加，但非首長級職位減少14個。勞工處回覆議員提問指，由於年薪值及編制組合有所調整，故2025/26年度的編制上限預算開支略為增加，而勞工署就各綱領的職位，總共減少42個職位及增加了28個職位。

勞工處表示，因應年薪值及編制組合有所調整，故在2025/26年度的編制上限預算開支略為增加，勞工處已不時檢視人力資源和因應服務需俊，新增及刪除職位以有效提供服務。在2025/26年度，勞工處在勞資關係綱領的職位淨減少32個；而在就業服務綱領則淨增加5個職位；工作安全與健康綱領上淨減少10個職位；僱員權益及福利綱領上淨增加了23個職位。

勞工署又解釋指，因要負責推行取消強積金「對沖」安排及相關職務的職位，故將勞資關係綱領的職位調往僱員權益及福利，而就業服務及工作安全與健康綱領上，部分有時限職位在期滿後自動撤銷，另有部分職位因重訂工作優次被刪除。