特別財會：逾2.8億元推廚餘回收　覆蓋60%人口

廚餘回收開支連續3年增加，環保署在上個財政年度(2024-25年度)花近2.8億港元推行廚餘回收措施，按年增加逾1倍。署方指智能廚餘回收桶的開支已包括在內，而去年廚餘處理設施共處理逾10萬公噸廚餘，較2023年增加65%。

環保署書面答覆立法會特別財務委員會時披露，2022-23年度推行廚餘回收措施的總開支僅7,680萬港元，至2023-24年度增至逾1.3億港元，而上年度則花近2.8億港元，按年升逾1倍。去年O‧PARK1、O‧PARK2等4個廚餘處理設施共處理逾10萬公噸廚餘，較2023年的6萬公噸，多約65%。而處理設施營運開支在上個財政年度逾1.1億港元。

不過，2023年廚餘回收率雖較2022年上升，但仍不足10%，僅6.4%。當年每日生產的3,407公噸廚餘之中，僅216公噸獲回收，其餘均被棄置。另外，截至今年2月，環保署已在全港217個公共屋邨、近1,500座樓宇安裝共899個智能廚餘回收桶，當中96個公共屋邨已「一座一桶」。政府另資助約120個私人住宅安裝約380個廚餘桶，預計今年內私人樓增設至超過600個廚餘桶。

至於單幢樓和「三無大廈」，環保署在各區設立了約200個固定或流動的廚餘回收點，其中包括在5個較鄰近住宅區的「綠在區區」和9個公眾街市設置智能廚餘回收桶，至去年家居廚餘回收措施涵蓋60%的人口。