妝前底霜驗出可致癌成分　專家教路減低中招風險

消費者委員會上月17日公布，測試市面37款妝前底霜，發現20款標榜具防曬功能的樣本中，有17款顯示含有可能干擾內分泌的防曬成分EHMC，可能增加罹患乳癌或者睾丸癌風險。有學者向《東呼即應》表示，EHMC有機會對青春期發育、生殖系統有負面影響，建議避免或減少使用，又或使用含有物理性紫外線過濾劑的妝前底霜作替代品。化妝師則稱，妝前底霜以往是為了隔開化妝品，避免皮膚直接接觸粉底，坊間有人喜歡使用具遮瑕作用的「BB霜」或「CC霜」作替代，提醒不要一下子塗太多。

消委會早前指，市面的妝前底霜有3種需要慎防的成分，包括EHMC、胡莫柳酯和奧克立林。香港高等教育科技學院食品及健康科學學系講師吳詩穎表示，EHMC(甲氧基肉桂酸乙基己酯)據歐盟研究指出，具有雌激素活性和低量的抗雄激素活性，而這些活性不僅有機會影響賀爾蒙水準，或者干擾內分泌之餘，亦有機會對青春期發育甚至生殖系統有負面影響。吳又稱，嚴重的話，有機會增加激素相關的癌症，例如乳癌、睾丸癌。

胡莫柳酯由於其脂溶性結構，容易滲透在皮膚中或積聚在人體的脂肪組織中，這個過程中就有機會干擾雌激素和甲狀腺激素平衡，有機會大大加劇甲狀腺功能低下的風險。對孕婦而言，或影響胎兒的腦部神經發育，對智力、成長發展或有很大影響。奧克立林在紫外光下很容易分解，一分解就會演變成另一種化學物質二苯甲酮，如果皮膚大量吸收二苯甲酮，有機會導致產生過敏，例如痕癢、泛紅、紅腫或濕疹等。這個物質被國際癌症研究機構界定為屬於2B級， 即是可能致癌物。

吳續稱，除減少化妝外，市民可以盡量選擇，含有物理性紫外線過濾劑的妝前底霜作為替代品，通常是一些天然礦物質包括氧化鋅或二氧化鈦，只會在皮膚表面直接反射紫外線，皮膚不會吸收這些成分。另外，吳表示，劑量決定毒性，所以要避免長期全身大量塗抹，如果已經使用含慎用成分的妝前底霜，就不要再用含同類成分的粉底、唇膏等，以免超出安全攝入量。

資深專業化妝師Mandy Yim表示，以前妝前底霜的原意是隔離化妝品，所以也叫隔離霜，讓皮膚不會直接接觸粉底。不過，隨着時代轉變，現時的隔離霜或者妝前底霜，其功能大致分為控油或保濕，為底妝做好更完美的基礎，讓妝容更加貼服持久。坊間亦有「BB霜」或「CC霜」選擇，這類產品集多功能於一身，例如自然均匀提亮膚色、輕度遮瑕亦包括防曬效果，可以獨立使用或之後再上粉底。「BB霜」或「CC霜」比起一般妝前底霜，遮瑕度相對較高，甚至有光澤貼服妝容效果，而相對不着重控油效果，使用這類產品都比較方便，基本上可以用手指都可以推勻，最重要留意分量，不要一下子取太多放在臉上。化妝師提醒，如果真的有不均匀情況，亦可配合粉撲使用，上完這類替代產品後，亦可按個人需要再繼續遮瑕。