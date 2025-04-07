特別財會：智能投票箱僅做過技術評估　當局稱沒採購開支

政府去年底擬引入智能投票箱，但有議員質疑保密性，政府隨即放棄有關計劃。當局指選舉事務處只曾就智能投票箱的技術可行性和成本進行初步研究和評估，並未招致任何採購開支。

當局回覆議員就特別財委會的提問，指政府早前提出在選舉中引入智能投票箱，原意是協助選民確認其填劃的選票無誤，以進一步保障他們的投票權利，惟有議員認為可能會引起選民投票隱私的憂慮，並建議維持原有做法，即安排選票檢測機供選民自願使用。政府經考慮後決定從善如流，採納有關意見。選舉事務處只曾就智能投票箱的技術可行性和成本進行初步研究和評估，並未招致任何採購開支。

在上次立法會換屆選舉中，選舉委員會界別選舉已採用選票檢測機供選民自願使用，當局認為成效顯著，在今年12月初舉行的立法會換屆選舉，選舉事務處亦計劃按情況繼續採用有關安排，惟有關選舉籌備工作仍在進行中，暫時未有具體落實安排以至相關開支情況。

當局又指鑑於現時有不少選民均在內地工作和生活，為便利他們行使選舉權進行投票，政府已採取不同便利措施，包括2021年立法會換屆選舉的邊境管制站投票站以及2023年區議會一般選舉的鄰近邊境投票站等，往後政府會繼續積極研究採取適當安排，以鼓勵和便利身在內地的選民返港投票。