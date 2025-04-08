賴清德重申將增對美採購不報復　白宮證收到台聯繫

因應美國對等關稅，台灣地區領導人賴清德周一（7日）在社交平台X以英文發文，重申台灣沒計劃採取關稅報復，願從雙邊零關稅開始談起，並將增加對美採購。據報道，賴清德已派員赴美協商，白宮也證實美方收到台灣的聯繫。

賴清德周日（6日）曾透過影片發表談話，強調台灣將採取5項策略應對美國關稅措施，包括擴大對美採購以降低貿易逆差；除了台積電，其他產業如電子、資通訊、石化及天然氣等都可加碼投資美國。他周一發交再重申上述要點，強調為確保台灣競爭力，會增加對美進口，並採取其他措施，台美可一道迎接共享繁榮的黃金時代。台中市長盧秀燕當晚邀集中台灣7縣市首長召開線上會議共商對策，8縣市首長共同發表「7大聯合聲明」，包括呼籲立法院盡快通過880億元新台幣（約207億港元）補助方案、重新審視其他國家關稅障礙問題等。

白宮國家經濟委員會主任哈西特周一受訪指，美國總統特朗普整個周末都在跟世界領袖溝通，並指出台灣前一晚有跟美方聯繫。美國前官員王曉岷指出，台方的和解態度與大陸回敬美國的做法呈鮮明對比，非正式談判可能很快開始。