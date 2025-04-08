港府稱旅發局曾聯絡iShowSpeed提供支援　但未獲對方回覆

網紅iShowSpeed早前來港直播，有聲音批評港府未有用好全球宣傳機會。港府今日(8日日)表示，旅發局曾聯絡iShowSpeed的安排人，也表示了會提供任何支援，但對方沒有再聯絡當局，也沒要求政府做任何事。港府強調會抓緊機會盡量宣傳，假如未來再有類似人士來香港的直播活動，政府會提供任何方式的支援。

港府又稱，相信宣傳香港是所有香港人都希望做的事情，因為香港好對每個人都好，令到世界各地的人士認識香港好處及吸引地方，對香港整體有利。政府期望市民更好客，指不同行業的經營者都可以提供機會，給網紅在香港去做宣傳。政府鼓勵市民，無論在哪個崗位，都應盡能力宣傳本港，政府亦會努力主動接觸和提供任何可行的協助，亦盡量滿足從事宣傳的網絡或其他的宣傳工作、團隊、市民做一個良好的氛圍。

港府又說，本港上月舉辦了很多空前的、不同的、內容豐富的盛事，舉例Art Central、國際七人欖球賽、Art Basel吸引了外國人客。又稱，4月亦會有林林總總盛事，政府會繼續增加這方面的吸引力，令香港有更加多不同人士來旅遊，參與展覽、會議，發展經濟。