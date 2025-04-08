Coldplay今晚啟德體育園首演　旅遊業界指旅巴推散場套票助疏導

今年3月啟用的啟德體育園，今日(8日)起將首次舉行大型演唱會，英國樂隊Coldplay今晚首場演出。有旅遊業界指，啟德體育園成功舉辦包括七欖及大型演唱會等盛事活動，有助帶動世界各地旅客到訪香港，並促進其他景點的人流，如主題公園等，期望日後會與體育園有更具體合作，如今最重要的是做好做演唱會及人流管制。

旅遊業促進會總幹事崔定邦在一個電台節目中說指，從七欖賽事成功舉辦，到今次Coldplay的表演，反映本港舉辦大型盛事活動，有助帶動不同地區的旅客訪港。他聽到不同業界，包括主題公園方面都指出，近日來自歐美及東南亞的旅客明顯增加，來港看演唱會的旅客目標明確，不少亦是自由行形式訪港，因而亦有助提升本地觀光巴士或本地遊的生意。

至於旅遊業是否與主辦單位討論推出包括演唱會門票在內的旅遊套票吸客，崔定邦就指，上週已與體育園公司商討，如何與旅遊業界有更具體的合作，包括推出聯乘產品，期望稍後更多盛事活動舉辦，這些合作項目可以陸續落實。

在交通安排方面，他相信經過七欖成功舉辦及過去多場大型測試，Coldplay演唱會的交通安排，不會有大問題，而演唱會預計可能要晚上10時後才結束，或會有較大挑戰，但他相信主辦單位清楚當中的內地旅客數目，即使他們未能乘坐港鐵，亦會有足夠的跨境直通巴士接載旅客到口岸。亦有不少旅遊巴公司已與售票平台推出門票連散場交通工具套票，估計交通方面不會有問題。