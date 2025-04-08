萬斯稱中國人鄉巴佬　網民諷其自傳叫《鄉下人的悲歌》

美國副總統萬斯上周五（4日）接受電視台訪問時談及美國對華貿易政策，他形容中國人為「鄉巴佬」，引起外界熱議，有人諷刺萬斯自己也有本自傳叫《鄉下人的悲歌》。美媒周日（6日）發文稱，如果有一件事是萬斯將要做的，就是讓全世界的美國人難堪。

萬斯在節目中說道：「我認為我們所有人都應退後一步並問問自己，全球化經濟給美國帶來了甚麼？從根本上說，它基於兩個原則。承擔巨額債務來購買其他國家為我們製造的東西。說得更直白一點，就是我們向中國『鄉巴佬』（peasant）借錢，來購買中國『鄉巴佬』製造的商品。」

根據字典詞義，「Peasant」在絕大多數情況下都帶有明確的貶低意味，包含歷史色彩和階級色彩，該詞彙往往指的是受教育程度、收入、社會地位低下的、以種植穀物或是養殖動物為生的人群。較常見的「farmer」則是一個中性詞，不包含情感色彩。

不少網友批評萬斯的措詞粗魯且無知，建議他到中國看看。有網友稱，萬斯所謂的「中國鄉巴佬」正享受着世界上最大的高鐵網路、最先進的電動車，生活在世界上最安全的國家之一，犯罪率低下，還擁有更實惠、更好的醫療服務及更便宜的食品雜貨。