批瑞典報告抹黑　華使館就涉台涉烏等問題逐一反駁

中國駐瑞典大使館周二（8日）在微信公眾號發文，回應瑞典中國國家知識中心近日發布的《中國簡介——為瑞典行動者提供的中國知識支持》報告，逐一反駁有關台灣、涉疆、涉藏、人權等問題的內容，批評報告攻擊抹黑中國，嚴重誤導公眾認知，嚴重損害中國形象，對此強烈不滿和堅決反對。

中國駐瑞典大使館發言人發表談話，提到上述報告妄稱瑞典不認同中方關於台灣屬於中華人民共和國的立場，並展示錯誤的中國地圖。發言人強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，支持「台獨」就是干涉中國內政，堅持一個中國原則是中國與包括瑞典在內的世界其他國家建立和發展外交關係的政治基礎和前提，也是瑞典政府對中方作出的鄭重承諾。在人權問題上，報告稱在中國的個人自由和權利從未得到尊重，西藏和新疆的少數民族群體遭受系統性的迫害。發言人反駁稱，當前新疆和西藏社會穩定，經濟蓬勃發展，所謂強迫勞動完全是無稽之談。

在烏克蘭危機問題上，報告稱中國將俄羅斯的國家安全置於烏主權之上，中國對俄烏戰爭的態度有利俄方，直接對瑞典安全構成負面影響。發言人重申，中方從危機爆發第一天起就主張對話談判，並非這場危機的製造者或當事方，但沒隔岸觀火和借機牟利，也不接受甩鍋推責。對於報告誣稱中國政府在瑞典進行情報搜集和間諜活動，並在經貿投資、科學研究、綠色轉型等領域渲染中國威脅，發言人強調中國從不輸出意識形態或社會制度，從未對其他國家構成安全威脅，堅決反對並打擊網攻、竊密活動；又指以莫須有的國安風險為藉口，將正常交流合作政治化，只會破壞兩國開放、信任與合作，最終損人害己。