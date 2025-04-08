特別財會：過渡屋空房無人住　元朗新田部屋僅37.8%入住率

基層寧住劏房，偏僻過渡屋空房無人住！房屋局今日(8日)回覆議員提問時表示，過去3年過渡性房屋的整體使用率，由2022年的40%，升至2024年的94%。不過，截至2024年底，仍有部分過渡屋項目入住率未能過半，而元朗區更有兩個項目均未過半，其中位於元朗牛潭尾北（新北路）的「新田部屋」更成為最低入住率的項目，僅得37.8%入住率，房屋局對其資助金額為6.07億港元。

截至2024年底，在「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」下已投入服務的項目中，位於市區或擴展市區項目的整體入住率有88%，不過位於將軍澳至善街(寶邑路)的「邑庭居」則成為擴展市區項目中的最少人住項目，只有48.7%入住率。

新界區項目方面，整體入住率較低，只得78%。當中有兩個項目均未能入住率過半，分別是元朗牛潭尾北(新潭路)「新田部屋」及元朗粉錦公路的「路德會雙魚薈」，入住率只有37.8%及49.5%。而該兩個項目的甲類租戶，即輪候公屋已滿3年的基層住戶均較少，「新田部屋」只有12.3%為甲類，而「路德會雙魚薈」則只有26.4%甲類住戶，房屋局對「路德會雙魚薈」資助金額為2.98億港元。