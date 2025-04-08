曼谷地震震驚世人　預測指香港若地震或達七級

緬甸上月28日發生大地震，鄰國泰國首都曼谷亦受波及。曼谷曾被不少人視為「全球8個不會地震的城市」之一，令人驚訝人類對地球所知有限。有居泰港人指，看到很多大廈單位損壞不堪的圖片，慶幸自己所住的樓宇僅批盪掉落，又指泰國2007年後建的樓宇，大多有防震措施，至少能抵禦5.5級地震。有學者向《東呼即應》表示，本港與曼谷相比，地質多為堅硬岩石，地震放大效應會低很多。而據土力工程處發出震級評估，珠海擔杆島濱海斷裂帶若發生地震，最大震級可能達到7.5級，指雖然短期內地震機會很低，但並不意味着不會發生大地震。

緬甸上月28日發生大地震，造成逾3,500人死亡、約5,000人受傷，鄰國泰國亦受波及，首都曼谷至少15人死、72人失蹤。在地震過後，曼谷有不少建築物牆身出現裂痕，地基有裂縫。其實許多人都以為曼谷不會有地震，甚至早於十年前網上已經流傳「全球8個不會地震的城市」的文章，當中第一個提及的就是曼谷。

居泰港人胡慧冲表示，他家位於曼谷市中心，情況是不幸中的大幸，因為眼見很多圖片顯示有很多大廈單位損壞不堪，他家只有其中一個書架倒塌，屋內亦沒有裂痕、也沒有批盪掉落，但大廈的走廊就有批盪掉下。他續稱，根據泰國法例於2007年後所建樓宇，大多數要有防震措施，起碼要能抵禦5.5級地震，去到8級9級當然就受不了，而眼見有不少商業大廈及住宅大廈都沒有受影響。

今次緬甸地震波及泰國，震醒不少一直以為泰國不會有地震的人士。香港中文大學地球與環境科學系教授楊宏峰表示，這次泰國地震，尤其是曼谷地震距離超過1,000公里，震動很強，實際上是令人意外。他解釋指，地震震動強烈程度取決於幾種因素，第一是地震的大小，即地震愈大當然震動愈強；第二是距離地震遠近，距離愈近震動愈強，這次曼谷地下應該有很厚沉積層，雖然地震波傳到曼谷，就會有很強放大效應，導致震感非常強。

地震造成泰國有不少大廈出現裂縫，楊解釋稱出現裂縫主要原因包括樓宇地下鬆散的沉積層，導致巨大地表放大效應，讓地震加強。因為泰國本身地震不是那麼多，所以當地的防震標準，較緬甸、日本及中國西部一些地方的標準低很多，這可能是預料之外情況，所以當我們考慮建築物時候，很重要一點就是當規劃建築物時，一定要看清地下30米是甚麼結構。

至於本港會否有地震風險，楊稱本港與曼谷相比是很不同，因為本港大多數是火山岩，從地震放大效應，香港低很多，因為是非常堅硬的岩石。除了板塊邊界外，很多地方也有地震，因此地震歸根究柢發生在斷裂帶上，所以一個地方有否可能地震，就要看有沒有斷裂帶。而本港或廣東地區有沒有斷裂帶，從地質圖看到本港不在主要斷裂帶及板塊邊界上；不過本港其實也曾發生過一些小地震，例如去年大嶼山曾發生地震，當時很多市民都感受到。