調整2蚊乘車優惠　議員斥政府削得狠　礙新界長者市區行

對於政府提早於明年4月實施「兩蚊兩折」長者乘車計劃。議員江玉歡今日(9日)在立法會特別財委會上認為政府一方面鼓勵市民搬到新界區，另一方面「比較狠咁樣」削減乘車優惠。她關注現時70%市民居住在新界，未來新界長者人口亦會增加，關注日後如何鼓勵長者到市區出行。

勞工及福利局局長孫玉菡認為現時政府「兩蚊兩折」下政府補貼金額「都好大」，不認為會影響有需要的人士乘搭長途車。他又指現時有亦有長者住在市區，都新界探望子女，認為是「好事」、兩者皆有。他續說：「冇相干嘅，最緊要佢哋繼續享有呢個優惠，只不過有優惠之餘希望佢持續可行啫。」

另一議員簡慧敏今日(9日)在立法會特別財委會上關注，原先當局指「兩蚊兩折」能節省26.4億元，是否代表進一步提前實施時間能相應節省更多金錢。她又認為市民希望政府「再加把勁」，她和鄰近議員均認為現時實施所需時間「難以接受」、「匪夷所思」，「而且你嗰240程（每月限制）仲係1年後嘅」。她又關注240程意義不大，因很少人能達到次數限制。

孫玉菡指有關措施提前實施令總節省金額會增加2.6億港元，又解釋系統測試需時半年，事後確保數萬部閘機不出錯亦要半年。他又透露，政府會承擔3分之2費用，八達通公司會分擔3分之1。他重申，設240程是因為不想擾民，不想影響太多受惠人士，「係有佢嘅意義」。

議員陳沛良關注政府調整八達通機器的行政費是否和節省的金額成正比。孫玉菡表示，初步估計每年可節省6.8億港元，期望將行政費控制在10分之1之內。

另一議員田北辰批評現時「2元優惠」是「無掩雞籠」，「搭小巴、巴士嘅人拍卡直上」，難以判斷使用者是否受惠人本人。他認港鐵公司現時罰則是「冇牙老虎」，有心人士每年可節省3,000、4,000港元，被發現也只是被罰1,000港元，「點解唔搏呢？」他期望政府要求港鐵大幅調高罰款額，賦權小巴、巴士司機查核使用者身份。

孫玉菡指冒用實名制的樂悠咭是很大罪名，而且港鐵有加重罰則，也有告上法庭的實質案例，呼籲市民別冒用。對於會否再加重罰則，他說：「我哋已經加咗架啦，但我又覺得要合理啲地加嘅。」