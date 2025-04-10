混入辦公室「留宿」爆竊近13萬元　獨行男賊犯案近10日後落網

執法部門在本周一(7日)傍晚約6時收到報案，指銅鑼灣時代廣場2座一保險公司的辦公室內，有83名職員發現放在桌面或抽屜內的現金及利是不翼而飛，涉款共約12.9萬港元。

警員翻查「天眼」影片調查，發現在上月31日的下班時間，一名可疑男子尾隨職員由側門進入辦公室，直至翌日早上7時許才離開。經深入調查後，警員鎖定疑人身份，並於昨晨(9日)在將軍澳拘捕一名32歲無業男子，涉嫌「爆竊」。被捕人士現正被扣留調查。

執法部門提醒各大廈管理公司及其他企業機構，提高防罪警覺，加強辦公室保安設施及管理安排，包括設立訪客登記制度，防止非授權人士進入；加裝閉路電視及智能門禁系統，並定期檢查設備功能；提醒員工提高警覺，特別是在上下班繁忙時段，留意有否可疑人士尾隨進入；避免將現金或貴重物品擺放於當眼處或未上鎖抽屜；視乎需要，可安排保安人員定時巡邏或進行夜間檢查。

另外，復活節假期將至，警員呼籲市民外遊或外出時務必鎖好門窗。如住所附近有棚架工程，更應加強防盜措施，可考慮加裝窗花、防盜感應器或閉路電視系統。如發現可疑人物，請立即報案求助。